Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria con la Roma: "Mi aspettavo una prestazione così, l'avevo detto che la squadra stava bene. Nella prima parte siamo stati un po' troppo leziosi, ma nella seconda siamo stati bravi. Verdi e Younes sono rientrati, stanno crescendo questi calciatori. Verdi mi è piaciuto molto. E questo sicuramente aumenta il tasso qualitativo della squadra. Non so se Simone possa diventare il migliore, ma è molto bravo. Oggi ha dimostrato le sue qualità, l'aveva già fatto a Torino, poi aveva perso condizione e autostima. La partita di oggi ci dà un calciatore ritrovato di cui abbiamo bisogno. E' stato un investimento importante in sede di mercato, ora raccogliamo i frutti Il fatto che il primo tempo sia finito in parità è stato un segnale negativo, ci siamo adattati troppo al ritmo della Roma. C'è stata una ingenuità individuale di Meret, ma non è un caso che il primo tempo sia finito 1-1, malgrado meritassimo di terminare con un vantaggio più ampio. Per questo dobbiamo ancora crescere mentalmente".





SCELTE - “Non voglio addentrarmi troppo. Diciamo che in linea generale la disposizione cambia in base all'avversario. Oggi avevamo il dubbio, non sapevamo se la Roma si sarebbe schierata col 4-3-3. Poi abbiamo visto che Cristante s'è piazzato dietro Dzeko e abbiamo costruito diversamente con Hysaj più basso".

FAVORITI IN EUROPA LEAGUE - “Sì, mi tocco. E' un onore essere considerati tra i favoriti, ma abbiamo un quarto complicato. Sono convinto che ci arriveremo bene, ma serve quest'intensità, con l'Arsenal non sarà facile".