Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sulla Spal, soffermandosi sulla prestazione di Alex Meret: "Avevamo preparato il fatto di farlo giocare davanti ai nostri tifosi, ma anche gli altri due portieri hanno fatto molto bene, sia Karnezis che Ospina. Pensare alla Juventus può demotivare, noi invece abbiamo bisogno di motivazioni. Stanno entrando nuovi giocatori, abbiamo margini di miglioramento. In generale questa squadra deve e può crescere, abbiamo del potenziale che dobbiamo ancora dimostrare al 100%. Io qui mi trovo benissimo, mi piace e mi diverto, la gestione di questo gruppo è semplice".



SULLA PARTITA - "Quando hai le chance per chiudere la partita e non ci riesci è normale che possa uscire un finale così. Il rigore? È cambiata la regola, altrimenti quest'episodio è abbastanza chiaro. L'hanno cambiata stanotte, altrimenti non c'è spiegazione (scherza, ndr)".