Carlo Ancelotti rianima i tifosi del Napoli. Il tecnico ha rilasciato un’intervista a Tv Luna, durante la quale ha toccato tanti temi: dal rapporto con i tifosi, a moduli e schemi tattici, senza tralasciare un commento sulle operazioni di mercato, partendo da quella per James Rodriguez. Poi Elmas, sempre più vicino.



SU JAMES - "A che punto è la trattativa per James? "Non mi risulta che sia dell'Atletico Madrid, personalmente non sono molto attento perché il 99% delle notizie di mercato sono false. Credo che la trattativa sia ancora aperta, ma non è l'unica. In alcuni casi le trattative non sono facili perché magari il calciatore non vuole venire, perché non si trova l'accordo con la società, per problemi con gli agenti".



SU ELMAS - "Siamo molto vicini all'arrivo di Elmas e spero che si concluda in fretta. È un calciatore molto interessante, siamo ai dettagli e speriamo che arrivi qui a Dimaro prima della nostra partenza dal Trentino".



