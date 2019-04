Come si apprende da Il Mattino, Carlo Ancelotti ieri ha comunicato al suo Napoli la scelta di andare in ritiro fino alla partita di Verona con il Chievo di domenica: "Dopo il giorno libero post-Empoli e il mancato ritiro prima della gara con il Genoa, ha deciso di cambiare atteggiamento: dopo Londra, il Napoli andrà direttamente a Verona, in ritiro anticipato. Un draconiano provvedimento che era già stato ventilato prima della gara con il Genoa agli uomini della Digos al seguito della squadra a Londra. Ma la decisione definitiva è stata presa e comunicata ai calciatori solo ieri. Magari anche per consentire alla squadra di riposare di più. Certo, un fuori programma, rispetto alle usanze di Ancelotti"