Come spiega Repubblica, Carlo Ancelotti sta valutando le mosse per la sfida con la Stella Rossa. Il tecnico del Napoli è pronto a confermare il 4-4-2: spazio a Milik dal primo minuto con Insigne in vantaggio su Mertens. Ieri il tecnico in rifinitura ha provato cinque nuovi rispetto al match contro la Fiorentina, ovvero Ospina, Malcuit, Albiol, Fabiàn e Verdi.