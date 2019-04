Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita persa dagli azzurri contro l'Empoli per 2-1.



Queste le sue parole: "Partita sottotono dall'inizio alla fine, sconfitta meritata, non c'è molto da dire. Dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare alla prossima partita. Le sconfitte non sono mai fisiologiche, siamo stati disordinati, disattenti, non abbiamo seguito i piani. Difesa? Non è un problema della difesa, è stata una prestazione sottotono in generale. Formazione? Abbiamo ruotato i giocatori in base alle caratteristiche. Non è cambiata la strategia, tantomeno l'identità".