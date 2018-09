La Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Stella Rossa Belgrado-Napoli, prima partita del girone C di Champions League.



Milojevic dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 guidato da Boakye in attacco ed il trio Cafù-BenNabouhane-Marin alle sue spalle. In mezzo al campo la coppia Jovicic-Krsticic, davanti a Borjan la linea a quattro formata da Stojkovic, Savic, Degenek e Rodic.



Nel 4-3-3 di Carlo Ancelotti potrebbero esserci diversi cambi, ben cinque rispetto al match contro la Fiorentina: Ospina, Malcuit, Albiol, Milik e Verdi prenderanno il posto di Karnezis, Hysaj, Maksimovic, Mertens ed Insigne.