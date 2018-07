La Gazzetta dello Sport descrive la possibilità di un approdo di Karim Benzema al Napoli di Ancelotti: "Dovesse poi arrivare la ciliegina sulla torta, vale a dire Benzema, allora Carletto sarebbe ancora più felice. Ieri il francese ha festeggiato 9 anni col Real, scatenando i tifosi azzurri, ma il post sui sociali era solo per l’anniversario col Madrid. Ancelotti dovrebbe rinunciare ad uno dei titolari, ad un attaccante tra Callejon e Mertens, ma per un bomber come Benzema sarebbe disposto a sacrificare un tassello importante"