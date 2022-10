A Rai Sport, Carlo Ancelotti ha parlato del Napoli, sua ex squadra. "Hanno preso giocatori di ottimo livello, rinfrescando l'aria. È difficile prevedere oggi cosa potranno fare, di certo i nuovi arrivati hanno reso la squadra imprevedibile. Kvaratskhelia la sorpresa? Per chi non lo conosceva, lo seguivamo già quando io ero a Napoli. È un giocatore speciale".