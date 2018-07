Chiusa l'era Sarri, il Napoli riparte ufficialmente da Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo si è presentato questa mattina per la prima conferenza stampa in azzurro, direttamente dal ritiro di Dimaro, in compagnia del presidente De Laurentiis. "Tanti motivi mi hanno spinto ad accettare, la società ha creduto nelle mie capacità e avevo tanta voglia di tornare in Italia. Ho trovato un progetto interessante, un club che ha voglia di crescere e migliorare. E' una squadre che mi soddisfa, che ha avuto un profilo di gioco interessante vicino alle mie idee e questo mi ha spinto ad accettare con entuiasmo". Ronaldo e la Juve, l'eredità di Sarri, la Champions League e Marek Hamsik: tanti i temi toccati da Ancelotti (foto Twitter @sscnapoli).



DOVE RIPARTE IL NAPOLI - "Lo spirito di questa squadra mi ha convinto molto, non sono qui per cancellare quello che è stato. Porterò comunque le mie idee, ma lo stile rimarrà lo stesso. Avremo un possesso efficace, con spirito offensivo. Cercheremo di mantenere la squadra così com'è perché ha un valore importante. I top players non sono quelli fortissimi, ma i giocatori funzionali al contesto".



SU CRISTIANO RONALDO - "Ronaldo alla Juventus? E' il migliore al mondo, conosco la sua professionalità e la sua forza. Il calcio italiano ne beneficia, ne esce rafforzato ma è principalmente un vantaggio per la Juve. Per noi sarà una motivazione in più per arrivare davanti ai bianconeri. Ho parlato con Ronaldo? Ricordo di aver parlato con Cristiano Giuntoli. Ho tanto affetto per tutti i giocatori che ho allenato, ma non ho parlato con Cristiano e nemmeno con Benzema. Non ho mai imposto giocatori a nessuno, ogni società ha i suoi obiettivi e le sue possibilità. Son venuto a Napoli perché da un punto di vista tecnico ho visto una squadra molto competitiva".



SULLA JUVENTUS - "Come si batte? E' una squadra forte che ha vinto negli ultimi anni, sarà un avversario fortissimo ma non ci sarà solo la Juve. Il calcio italiano ha dimostrato che c'è molta incertezza, molte squadre sono forti perciò saranno tante le squadre da tenere d'occhio. Non siamo qui a pettinare bambole, si parte per vincere".



EREDITA' DI SARRI - "L'anno scorso il Napoli ha dato il massimo, noi vogliamo fare lo stesso. Cercheremo di essere competitivi fino alla fine. L'obiettivo? Rendere la squadra competitiva, provando ad andare avanti in tutte le competizioni".



SU HAMISK E MERTENS - "Sono convinto che Hamsik possa ricoprire il ruolo che è stato di Jorginho, ma ci sono anche tanti giovani che possono essere utili. Per quanto riguarda Mertens, non credo che possa fare l'ala ma può comunque giocare esterno".



SUL MERCATO - "Meret pensiamo sia un giovane talento che ha fatto bene, Karnezis ha esperienza e aiuterà a crescere Meret. Inglese? Ha fatto molto bene, non è giovanissima ma ha grandi potenzialità. Per quanto riguarda Fabian Ruiz, invece, è un centrocampista completo che non ha però le caratteristiche per giocare davanti alla difesa".



SULLA CHAMPIONS - Obiettivo? Passare il gruppo certamente, visto che siamo in seconda fascia è quello il primo traguardo da raggiungere. Di sicuro saremo competitivi. La nostra squadra è molto cresciuta, dobbiamo avere continuità e migliorare in alcune situazioni. Mettere insieme le mie conoscenze e quelle della squadra ci potrà servire per crescere ancora di più".