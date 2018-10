Secondo il Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti sta pensando di riproporre la difesa a tre e mezzo, con Maksimovic terzino destro, Hysaj a sinistra leggermente favorito su Mario Rui e la coppia di centrali con Albiol-Koulibaly.



A centrocampo possibile spazio per Zielinski, con un turno di riposo per Fabian Ruiz ed Allan. Si tiene pronto Diawara per una maglia da titolare. In attacco, Milik è in vantaggio su Mertens per riprendersi il posto di prima punta accanto a Lorenzo Insigne che sembra aver recuperato dalla botta al costato.