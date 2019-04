La Gazzetta dello Sport analizza lo stato d'animo di Carlo Ancelotti nel post-gara tra Napoli e Genoa: "Lo sguardo è perplesso, a tratti persino preoccupato. Il suo Napoli non ha convinto, non ha saputo difendere il vantaggio iniziale, commettendo errori e dimostrandosi confuso e poco reattivo in difesa. Pur giocando un’ora in superiorità numerica, i suoi non sono riusciti a vincere, anzi c’è voluto un grande Karnezis per evitare la sconfitta. E i segnali percepiti contro il Genoa non sono incoraggianti in vista della gara con l’Arsenal di giovedì sera".