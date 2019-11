Retroscena importante raccontato dal Corriere dello Sport, nel post Napoli-Atalanta, con tutte le polemiche seguite al pareggio degli orobici: "«Carlo, andiamo a parlare». Cristiano Giuntoli ha provato a spargere gocce di camomilla in uno spogliatoio rovente: avvicina Ancelotti, gli riferisce che è arrivato un invito, e il post-partita diviene un botta e risposta, civile su punti di (s)vista che non coincidono. Confronto immediato nello stanzone dove ci sono Giacomelli, i suoi assistenti, il quarto uomo e gli «addetti» alla tecnologia. Però a disquisire, e a lungo, è il signor Luca Banti, 45 anni, ex arbitro, Video Assistant Referee che stavolta non assiste, ma interviene e stupisce Ancelotti. «Ma scusa, perché parli tu? Non è stato lui a dirigere la gara...?»"