Dopo il pareggio contro il Paris Saint-Germain,ha così commentato la prova del suo Napoli a Sky Sport: "Cos'ho detto negli spogliatoi fra il primo e il secondo tempo? Abbiamo cercato di modificare l’atteggiamento, eravamo troppo prudenti nel primo tempo, lasciavamo troppo spazio ai tre centrali. Si doveva recuperare il risultato, abbiamo messo più pressione sui centrali, per venti minuti abbiamo giocato ad altissimo livello, poi lo paghi nel finale cercando di controllare e non di offendere".- ", i risultati col PSG son positivi, abbiamo il piccolo vantaggio negli scontri diretti a pari punti con loro. Dopo il sorteggio non ci aspettavamo di esser primi con Liverpool e PSG nel girone, non ci aspettavamo neanche la vittoria della Stella Rossa. Un girone più equilibrato di così, non si può: adesso si è messa anche la Stella Rossa nel discorso. Ottimo risultato a Belgrado, ma inaspettato soprattutto per la partita che avevano perso loro a Parigi. 200 panchine? Sì. Rigoristi del Napoli? Mah, c'era Insigne e c'è Mertens, c'è Milik. Insigne conosce molto bene Buffon però, per quello ha tirato lui".- ", ne ho visti tanti da Thiago Silva a Di Maria a Bernat, tra l'altro i miei ex mi castigano sempre! Bernat non ne ha mai fatta una buona in vita sua, stasera... (scherza e poi sorride, ndr). Squadra che deve lasciarsi andare per dare il meglio di sé? Sicuramente la maggior parte delle partite le abbiamo fatte pressando molto avanti, oggi però significava portare avanti uno dei due esterni, o Fabian o Callejon, aprire molto Maksimovic o Mario Rui, questo lasciava spazio dove non volevamo: la cosa importante era evitare rifornimenti per Neymar e Di Maria ad innescare Mbappe. Questo freno ci ha un po' condizionato nella prima parte. Adesso c'è da sudare fino alla fine, teniamo duro”.