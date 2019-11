Il Napoli è a un punto dagli ottavi di finale di Champions League. Così Carlo Ancelotti ha parlato al termine del match contro il Liverpool a Sky Sport: “Pareggiare qui non è facile. C’eravamo, abbiamo sofferto, d’altronde col Liverpool bisogna giocare così. Siamo usciti vivi e vegeti, il girone si è messo bene, ora abbiamo l’ultima partita in casa, è stata una buona serata. Rimango sorpreso dalle prestazioni in campionato, lì dobbiamo lavorare, non da quelle di coppa. Qui si dà tutto a livello mentale e fisico, in campionato non sempre è successo. Si sta uscendo piano piano da questo periodo delicato, questa prestazione ci aiuta. Segnale importante? Questo è un ambiente sano, dentro lo spogliatoio soprattutto, nella volontà di tutti di uscire da questo momento. Ci sono state e ci saranno critiche, ma dobbiamo essere tutti più obiettivi. I momenti di difficoltà nel calcio ci saranno sempre, l’importante è non perdere la testa. Di Lorenzo alto? Sono cambiati gli interpreti, ma non è cambiata l’identità, ha giocato aperto, il sistema è sempre il 4-4-2. Il Liverpool nello stretto è più controllabile. Il presidente l’ho sentito, era molto contento, ha ringraziato tutti per la bella partita, ora speriamo di passare il girone. Il disgelo non dipendeva dal risultato di stasera. Se mi ha detto qualcosa Klopp? L’ho salutato, tutto bene”.