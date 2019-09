Il Mattino svela un forte richiamo da parte di Carlo Ancelotti ai suoi ragazzi dopo il match con il Brescia. Il tecnico del Napoli non era soddisfatto della prestazione: "Così non va. Questo non è l'atteggiamento giusto da avere. Non posso accettarlo", mentre la squadra lo ascoltava con delusione, perplessità, con la rabbia sui volti.