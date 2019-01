Il Napoli esce da San Siro con uno 0-0 contro il Milan. Così Carlo Ancelotti ha parlato a DAZN nel post-partita: “Al Napoli è mancato il gol, abbiamo fatto un primo tempo troppo soft, il secondo è stato fatto bene, abbiamo creato tanto. Nel primo tempo potevamo fare meglio. Mi aspettavo un Milan così, giocano bene, erano difficili da superare. Il nostro ritmo inizialmente era troppo blando. L’allontanamento? Mi è scappata una parolaccia, inizia con c e finisce con o, ma non era neanche rivolta all’arbitro. Una c con tre puntini e una o finale. Rispetto a Inter-Napoli? Totalmente cambiato l’ambiente, emozionante per me, corretto con Koulibaly, da quel punto di vista un plauso a tutti i tifosi dello stadio di San Siro. L’emozione è forte, qui ho passato momenti bellissimi, coi tifosi del Milan, è sempre speciale anche giocare contro i rossoneri. Non vorrei mai giocare contro il Milan, capiterà anche martedì. Tanti allenatori del mio Milan? Non me l’aspettavo, tu (Shevchenko, ndr) sei una sorpresa, ma anche altri”.



ALLAN - A Sky Sport, Ancelotti ha aggiunto: "Non entro nelle trattative che ci sono. La storia dal mio punto di vista è chiusa, Allan rimane un nostro giocatore, non abbiamo mai avuto idea di cederlo se non per qualcosa di straordinario. Il giocatore è stato contattato anche se non si dovrebbe, abbiamo appoggiato la sua richiesta, dopo di che non è successo di niente. Rimane con noi e martedì giocherà. Noi torniamo a Napoli perché c'è il sole".