Napoli, anche Gasperini nelle idee di De Laurentiis

36 minuti fa



Antonio Conte? Quasi impossibile. Vincenzo Italiano? Probabile. Il futuro della panchina del Napoli resta un mini-rebus da sbrogliare in tempi rapidi per Aurelio De Laurentiis che non vuole ritrovarsi di nuovo nella situazione vissuta la scorsa estate che ha di fatto compromesso l'annata post-scudetto e la programmazione del futuro. L'allenatore dovrà essere scelto entro la fine del campionato così da poter prendere insieme le decisioni più importanti in sede di mercato e di costruzione della rosa.



In questo senso però, oltre ai già citati Conte ed Italiano, secondo il Corriere dello Sport nella shortlist del patron azzurro è tornato anche un vecchio pupillo. Si tratta dell'attuale allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini che già in passato era stato vicinissimo al Napoli prima di approdare in nerazzurro e oggi tornato prepotentemente fra i principali candidati a sostituire Calzona.