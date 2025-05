Napoli, anche gli infortunati in panchina nella sfida scudetto

Getty Images

Per vincere uno scudetto serve il sostegno di tutto. La spinta decisiva, l'entusiasmo contagioso. Anche di chi non può scendere in campo. Ne è convinto Antonio Conte, che(non ci sono squalificati). Tutti convocati, al di là delle condizioni.è ko da più di 20 giorni per un problema agli adduttori? Viene lo stesso.è out per una distorsione alla caviglia? Si siederà in panchina anche lui. Stesso discorso per, indisponibile per uno strappo al muscolo femorale, e per, l'ultimo arrivato in gruppo e che da gennaio ha giocato poco più di mezz'ora complessiva in quattro presenze.

- Conte se la gioca con i titolari, mandando in campo la, con Olivera confermato centrale di difesa al fianco di Rrahmani, Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce; in mezzo al campo Anguissa e Gilmour con Politano e McTominay sulle fasce in un 4-3-3 mascherato da 4-4-2: l'ex Manchester si accentrerà da mezz'ala con Politano più avanzato nel tridente insieme a Lukaku e Raspadori.

- Intanto, i tifosi del Napoli hanno provato a "disturbare" i giocatori del Cagliari durante la notte prima della partita.. Fuori dallo stadio Maradona, invece, è stato esposto uno striscione per caricare la squadra di Conte "Notte prima dell'esame". L'ultimo, quello che può regalare lo scudetto al Napoli.