Su Marko Rog, in uscita dal Napoli, si muove da tempo la Fiorentina, la quale infatti, è in netto vantaggio per poterlo prendere già in prestito a partire da gennaio. Nelle ultime ore però, si è mosso anche il Genoa, che mira a rafforzare il centrocampo. Dopo aver piazzato il colpo Sturaro, proverà a soffiare il croato alla squadra viola.