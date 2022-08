Il Napoli è alla ricerca di un nuovo numero uno. Tra i pali c'è bisogno di una vera e propria rivoluzione, dopo l'addio di Ospina e con Meret che non vive affatto un momento sereno in maglia azzurra. I due profili più seguiti sono Navas e Kepa.



Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport Keylor Navas sarebbe felice di approdare al Napoli. Servirebbe chiaramente l'accordo con il PSG per il prestito secco con i parigini che dovrebbero contribuire in maniera importante all'ingaggio del costaricano.