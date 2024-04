Napoli, anche un ex-Juventus nel mirino di Manna

Giovanni Manna sta già lavorando al futuro del Napoli. Il dirigente della Juventus a fine anno prenderà il posto di Meluso come direttore sportivo del club azzurro e si sta già attivando per portare avanti diverse possibili piste per rinforzare la rosa che, salvo sorpese, sarà a disposizione di Vincenzo Italiano che siederà in panchina lasciando la Fiorentina.



Oltre al già noto obiettivo Zaniolo, conteso anche da altre formazioni, Manna vorrebbe provare a riportare in Italia un altro talento che in Serie A non ci gioca più ma che qui è esploso. Si tratta secondo Kiss Kiss Napoli dell'ex fantasista della Juventus e oggi al Tottenham, Dejan Kulusevski.