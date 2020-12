Questa sera il Napoli sarà nuovamente in campo per affrontare l'AZ Alkmaar. In ballo c'è il passaggio del girone di Europa League. Con una vittoria, infatti, gli azzurri sarebbero aritmeticamente ai sedicesimi di finale. Proprio per questo Gattuso non effettuerà troppi cambi nell'11 iniziale.



Tra i pali finalmente si rivede Ospina, dopo l'infortunio in Nazionale. Difesa a 4 che ritrova Maksimovic - ormai uomo Europa League - e Ghoulam, che è tornato a giocare titolare giovedì scorso contro il Rijeka al San Paolo. Di fianco a Maksimovic l'onnipresente Koulibaly, mentre a destra la scelta è praticamente obbligata, con Di Lorenzo unico terzino destro a disposizione. Confermato il centrocampo a 3 che ha ben figurato contro la Roma, ma cambia uno degli interpreti: ecco Bakayoko per Demme davanti la difesa, Zielinski e Fabián Ruiz pronti ad inserirsi. Mertens sarà il riferimento lì davanti, Insigne a sinistra, mentre sulla fascia opposta spazio ad un sempre più in forma Matteo Politano.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.