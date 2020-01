Secondo il Corriere dello Sport, la svolta della trattativa Lobotka-Napoli potrebbe arrivare dopo la gara con l'Inter: "Lobotka vuole il Napoli, ha detto sì, non deve neanche più dilungarsi sul contratto (un quinquennale che attende l’autografo) e ora spera che il Celta Vigo, in un impeto di generosità, lo ceda e lo lasci andare. Perché ciò succeda possibilmente in fretta, all’inizio della prossima settimana, c’è chi sta facendo capire al Celta Vigo che non è il caso di tenersi un calciatore insoddisfatto, che certo ognuno ha le proprie ragioni e anche la necessità poi di individuare un sostituto e comprarlo.

Una differenza esiste tra i diciotto milioni proposti dal Napoli (tre per il prestito e quindici per il riscatto obbligatorio da fissare per il prossimo giugno) e i ventidue che sono stati richiesti e potrebbero diventare venti. Si è giocato al ribasso e il Napoli si è avvicinato al desiderio altrui: ma non è finita, e bisognerà attendere (probabilmente), che se ne vadano via le feste, che si scollini anche il campionato (domenica sera c’è Celta Vigo-Osasuna e lunedì, invece, c’è Napoli-Inter).