Brutte notizie in casa Napoli. Nel report quotidiano degli allenamenti, infatti, il club partenopeo ha annunciato: "Mertens per il riacutizzarsi del fastidio alla caviglia ha svolto terapie e lavoro personalizzato".



VOLA IN BELGIO - Il belga, ora, tornerà in patria: per lui, nei prossimi giorni, nuovi controlli presso la Clinica Move To Cure di Anversa (dove si è operato Osimhen) per valutare la condizione della caviglia sinistra e sottoporsi a nuove cure.