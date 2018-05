Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, parla del suo futuro a sport24.pluska. Queste le parole del 17 azzurro, che ha ricevuto tre offerte ricche dalla Cina: "Ci sono stato solo una volta in vita mia, quando ci giocammo la Supercoppa, ma sono dell’idea che nella vita si debba provare di tutto. Confesso di essere tentato da questo trasferimento ma ora voglio solo stare con la mia famiglia e poi vedremo".



SU ANCELOTTI - Il Napoli sta provando a trattenerlo, con Ancelotti in prima persona a muoversi. Queste le parole di Hamsik: "Sì, ammetto di aver ricevuto una telefonata da Carlo Ancelotti. Per ora sono un giocatore del Napoli". Hamsik e i dubbi sul futuro: il capitano azzurro non è mai stato così lontano dal Napoli.