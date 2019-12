Sorgono altri problemi allo Stadio San Paolo di Napoli. Lo scorso 14 dicembre, alla prima di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, la sfida contro il Parma andò molto vicina ad essere rinviata. Il maltempo fece rompere alcuni cupolini presenti allo stadio, ma è stato rimesso in sicurezza in tempo.



Ora però la stessa sicurezza non è assicurata, perché il prossimo 29 dicembre il San Paolo avrebbe dovuto ospitare il San Paolo Sport Day, una manifestazione d'atletica leggera sulla pista. Così non sarà perché sono crollati alcuni calcinacci all'interno dell'impianto. Il Comune di Napoli ha previsto la chiusura momentanea dello stadio per la manutenzione dei settori superiori. A riportarlo è l'edizione odierna de' Il Corriere del Mezzogiorno.



Nel frattempo in programma ci sono le prossime sfide casalinghe del Napoli, a partire dal prossimo 6 gennaio con l'augurio che possa svolgersi il tutto senza problemi.