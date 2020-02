Secondo Tuttosport, resta la tensione tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e la squadra, con la questione multe ancora viva: "In tribuna è atteso il presidente De Laurentiis, molto attento all’ottimo lavoro che sta svolgendo Gattuso e sempre in rapporti tesi con gran parte della squadra. La decisione di portare in Tribunale (e mai sospesa) l’intero spogliatoio per “danno di immagine” tiene in agitazione i protagonisti dell’ammutinamento del 5 novembre e scoraggia molti dei calciatori che il Napoli contatta come rinforzi per la prossima stagione".