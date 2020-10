Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center: La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione svolgendo esercizi di riscaldamento con l'utilizzo di elastici. Successivamente esercitazione tecnica divisa per reparti. Chiusura con partitina a campo ridotto.



Terapie e palestra per Insigne.