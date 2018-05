Napoli e De Laurentiis aspettano solo il sì di Maurizio Sarri: l'incontro tra il presidente azzurro e il tecnico ha portato ottimismo e ora cresce l'attesa per la firma nero su bianco del rinnovo, ma intanto il ds Giuntoli pensa già a regali e rinforzi per la prossima stagione, soprattutto a centrocampo. Se Jorginho e Diawara hanno pretendenti e potrebbero costringere a cercare un regista, il Napoli vuole una mezzala di lusso e ha già individuato il colpo per l'estate: secondo Il Corriere dello Sport, la prima scelta è André Gomes, in ombra a Barcellona e rappresentato dal potente Jorge Mendes. c'è anche un'alternativa: Davy Klaassen, pronto a lasciare l'Everton e già sfiorato dagli azzurri a gennaio.



GIALLO HAMSIK - C'è però anche un giallo interno, relativo al futuro Marek Hamsik: il capitano, fresco di 500 presenze, martedì ha organizzato e offerto alla squadra una cena in un ristorante giapponese di Pozzuoli, nella quale ha anche portato un regalo a tutti i compagni di squadra presenti, omaggiando invece ieri i membri dello staff, magazzinieri compresi. Si teme che questo possa essere un saluto prima dell'addio, con le sirene cinesi che si fanno sempre più insistenti.