Piotr Zieliński z powodu choroby opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Lekarz reprezentacji Polski zdiagnozował u zawodnika anginę. Pomimo niezwłocznego podjęcia leczenia stan piłkarza nie poprawił się na tyle, aby mógł brać udział w treningach i wtorkowym meczu. W związku z… pic.twitter.com/zYmiOzkUXj — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 19, 2023

Si ferma, ilè in ansia. Il centrocampista classe '94per un problema fisico, che sarà valutato in maniera approfondita al ritorno in Italia. Come comunicato dalla federazione polacca, a Zielinski è stata diagnosticata una, che lo ha costretto a fermarsi e a rinunciare al prossimo impegno amichevole con la Lettonia, dopo aver già saltato l'ultima sfida delle qualificazioni a EURO 2024 contro la Repubblica Ceca.- "Piotr Zieliński ha lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di una malattia. Il medico della nazionale polacca ha diagnosticato al giocatore l'angina. Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all'allenamento e alla partita di martedì. Pertanto, Piotr Zieliński è tornato al club".- L'è una sindrome che si manifesta con dolori oppressivi al petto e che si irradia lungo la schiena, il braccio sinistro, il collo e la mandibola. Le cause possono essere molteplici, tra cui un ridotto apporto di sangue e ossigeno al cuore, nella maggioranza dei casi dovuto a un restringimento di una o più arterie coronarie. Il dolore toracico, comunque, è solitamente transitorio e va incontro a regressione con il riposo. Di ritorno al Napoli, sarà il club azzurro ad approfondire le condizioni di Zielinski e stabilire l'iter da seguire per il rientro in campo e il tempo di riposo che dovrà osservare il centrocampista prima di poter tornare a disposizione.