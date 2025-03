Getty Images

Dopo aver saltato le partite con Inter e Fiorentina per la lesione al soleo rimediata dopo il Como, Frank Anugissa potrebbe saltare anche la gara con il Milan. Antonio Conte, in conferenza, ha parlato di un affaticamento agli adduttori, con il centrocampista che sarebbe "da valutare". Un'assenza pesante per un giocatore fondamentale che, però è al centro di continue voci sul futuro.

SEMPRE IN CAMPO - Antonio Conte non ha praticamente mai rinunciato ad Anguissa. Il tecnico lo ha schierato titolare 25 volte su 27 partite in cui lo ha avuto a disposizione, risparmiandolo dall'inizio solo contro il Como e Venezia. Contro la squadra di Fabregas aveva lasciato fuori in quanto diffidato, per preservarlo per l'Inter alla giornata successiva, salvo poi metterlo in campo sul 2-1 per i padroni di casa. Prima dell'infortunio. Ha giocato, poi, 13 minuti contro i lagunari, al rientro dopo i forfait contro Inter e Fiorentina. Con lui in campo dal primo minuto sono arrivati 57 punti in 25 partite (media di 2,28), senza 5 in 4 partite (media di 1,25).

CONTRATTO - La situazione con il Napoli vive una fase di stallo. Il contratto scade il 30 giugno 2026, ma gli azzurri hanno un'opzione per il rinnovo fino al 2027 unilaterale. I discorsi per prolungarlo fino al 2029 si sono arenati perché il calciatore, anche per motivi familiari, vorrebe provare un'esperienz altrove al termine di una stagione in cui punta a vincere il secondo scudetto a Napoli.

FUTURO - Il classe 1995, a 29 anni, sta vivendo la sua miglior stagione da quando è in Italia, anche migliore di quella del tricolore con Luciano Spalletti. Dopo 4 anni al Napoli, in cui è arrivato dal Fulham, ha voglia di fare un'esperienza altrove. Ha estimatori in diversi campionati europei e se dovesse arrivare un'offerta congrua potrebbe lasciare a fine stagione. Lui vorrebbe andare via, ma con un contratto almeno fino al 2026, toccherà al Napoli valutare le eventuali offerte per uno dei pilastri di Conte.