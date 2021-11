Brutta tegola in casa Napoli. Dopo l'infortunio di Osimhen oggi è arrivato anche il comunicato riguardo le condizioni di Anguissa, che ieri ha accusato un fastidio nel finale della gara contro l'Inter. Il centrocampista ha riportato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Arriva un messaggio sui social proprio da parte dello stesso Anguissa:



"Devo fermarmi per qualche settimana. Lavorerò sodo per tornare il prima possibile. Tutto il mio supporto ai miei compagni di squadra, contiamo su di voi. Forza Napoli sempre".