Il Napoli chiude i conti in soli 37 minuti contro il Torino e lo fa trascinato da uno degli insostituibili di Spalletti.Prestazione enorme al Maradona, si riscopre goleador cone domina letteralmente il centrocampo dal punto di vista fisico e tecnico. Osimhen non c'è, così tocca al camerunense riempire l'area e lo fa già al sesto quando giganteggia su Buongiorno infilando di testa il pallone nell'angolino. Altra prova del suo strapotere fisico la si ha sul secondo gol, quando si butta dentro nel buco lasciato dalla difesa granata, Politano lo lancia e lui si invola verso la porta avversaria. Palla al piede brucia ancora Buongiorno che non riesce a stargli dietro e con freddezza, dopo una cavalcata da centrocampo, la infila nell'angolino.- È un Anguissa dominante, che mai aveva fatto così bene in carriera.Lo scorso anno, infatti, è rimasto a quota zero reti realizzate. Siamo appena al secondo mese della stagione, eppure ha già superato i suoi record personali.il suo massimo era al Villarreal con 2 gol e 2 assist. Una stagione iniziata con il piede giusto, anche con l'esordio assoluto in Champions, dove è salito in cattedra un'altra volta, rivelandosi il migliore in campo e segnando il suo primo gol nella massima competizione europea contro il Liverpool, un avversario tutt'altro che banale.Ufficializzato il 31 agosto, si è rivelato un investimento importantissimo, una grande operazione del ds Giuntoli. A guardare le cifre oggi sembra incredibile: in prestito dal Fulham,Riscatto che non poteva sfuggire, chiaramente. Visto l'impatto che ha avuto nella rosa e in Serie A.. Sembrava venir fuori malumore nel calciatore, un possibile addio anticipato ma alla fine tutto è stato spazzato via a suon di prestazioni. Oggi Anguissa segna, fa assist, lotta come un guerriero nel centrocampo azzurro, si inchina di fronte i suoi tifosi e soprattutto si è preso questo Napoli diventandone un vero e proprio leader.