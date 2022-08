Al Mattino, Anguissa ha parlato della prossima stagione con il Napoli, un’annata con una squadra rivoluzionata dal mercato.



ADDII – “Con tutti quelli che se ne sono andati c'era un grande legame e con Kalidou ho conservato un rapporto quotidiano, ma il calcio è questo. Io sono rimasto e sono contento di averlo fatto. Voglio fare di tutto per far sì che il Napoli rimanga ancora in alto, come lo scorso anno".



CENTRALE - "Sia il mister che i miei compagni mi fanno sentire importante. È nato un nuovo Napoli con nuovi leader in campo e nello spogliatoio. Io credo molto in questa squadra, vedo doti straordinarie. Questo nuovo Napoli sorprenderà tutti".



OBIETTIVO – “Voglio fare la stagione migliore della mia vita, dare tutto per il club e arrivare più avanti possibile in tutte le competizioni. Ho scelto di venire qui perché credo che qui posso ottenere grandi soddisfazioni. Chissà che alla fine non saremo noi i migliori per lo scudetto, chi lo sa. Credo molto nei compagni, nell'allenatore e sono consapevole della nostra forza".