Dopo cinque ottime gare consecutive da titolare con la maglia del Napoli, questa sera Anguissa è partito dalla panchina entrando solo nella ripresa per rifiatare un po'. Il centrocampista camerunense commenta così su Instagram il passo falso degli azzurri in Europa League contro lo Spartak Mosca:



"Il calcio può essere crudele e ingiusto a volte ma oggi dobbiamo imparare dai nostri errori, non trovare scuse e tornare più forti. Grazie ai nostri tifosi per averci spinto fino alla fine! Ci state dando forza".