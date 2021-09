Alla vigilia della sfida contro il Leicester in Europa League ha parlato il neoacquisto del Napoli, Frank Zambo Anguissa. Ecco le sue parole:



NAPOLI - "Sono molto felice di essere qui. È tutto perfetto".



LEICESTER - "Giocano con grande intensità, li conosco bene".



CALCIO ITALIANO - "Il calcio italiano è più tattico, quello inglese ha maggior intensità, impatto".



VARDY - "Non sarà l'unico giocatore pericoloso, tutti quelli del Leicester lo sono. Dobbiamo pensare come una squadra e a tutta la squadra avversaria. Certo, è il miglior attaccante, ma dovremo pensare alla squadra intera".