Dopo l'arrivo di Juan Jesus e il ritorno alla base di Marfella (come terzo portiere), per il Napoli è il momento di ufficializzare il terzo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato. Si tratta di André Zambo Anguissa, mediano classe '95 proveniente in prestito dal Fulham. Dopo aver raggiunto l'accordo tra i club il centrocampista è atteso nelle prossime ore in Italia.



Proiettandosi in ottica futura il Napoli avrà già fatto i suoi conti: Anguissa a gennaio non sarà a disposizione. Il giocatore sarà infatti impegnato in Coppa d'Africa con il suo Camerun. Spalletti dovrà così rinunciare contemporaneamente a Koulibaly, Osimhen e al nuovo innesto Anguissa.