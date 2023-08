Sono giorni intensi in casa Napoli. C'è il mercato che fa discutere tanto, con l'affare Gabri Veiga che è sfumato, dato che il giovane centrocampista spagnolo andrà a giocare in Arabia Saudita, all'Al-Ahli. Ma c'è anche il campo, perché domenica si scenderà in campo per la gara contro il Sassuolo al Maradona. Domani Rudi Garcia, tecnico degli azzurri, avrebbe dovuto parlare in conferenza stampa. Non lo farà perché la SSC Napoli comunica che per un problema tecnico la conferenza stampa di Garcia non avrà luogo.