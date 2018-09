Il Napoli tiene il fiato sospeso per Vlad Chiriches. Il difensore dei partenopei ha abbandonato dopo appena 31 minuti la gara tra la sua Romania e il Montenegro, valida per il gruppo 4 della Lega C di Nations League, a causa di un problema al ginocchio sinistro: dopo la prima risonanza magnetica, si teme la rottura del legamento crociato anteriore.



CONTROLLO - Stando a quanto riferisce Sky Sport, Chiriches è pronto a tornare in Italia: fissata per lunedì una visita a Villa Stuart, a Roma, dal professor Mariani, che valuterà le condizioni del rumeno. In caso di diagnosi confermata, il calciatore del Napoli sarà subito sottoposto a un intervento chirurgico.