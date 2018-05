Nella serata di ieri Marek Hamsik, come racconta il Corriere dello Sport, ha offerto una cena a tutti i giocatori compreso staff e magazzinieri dando a ciascuno di loro perfino un regalo. La reazione degli azzurri è stata sorpresa: in molti sono rimasti interdetti, racconta il quotidiano. Nel ristorante di Pozzuoli in cui si è svolta la cena, ovviamente, tutti sono rimasti sbigottiti per il gesto del capitano del Napoli. E' noto che la Cina lo attragga e ci siano sirene che lo chiamano nel mercato orientale. Da qualche tempo, scrive il Corriere dello Sport, un intermediario cinese sta parlando con alcuni club di Marek Hamsik. E a quel punto è lecito, o forse no, pensare male.