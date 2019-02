In diretta su Radio CRC, è intervenuto Stefano Antonelli, intermediario: “La scena è cambiata nel contesto delle operazioni, dato che di pari passo sono cambiati anche i regolamenti. Quando cambi le carte in tavola con De Laurentiis può diventare difficile e il presidente è un tipo impetuoso. Tutta via, credo che la trattativa si farà, anche perché i cinesi vorranno mantenere la credibilità del Dalian nei confronti del giocatore. Delusione economica? Non è facile prendere 27 milioni di euro, per dati anagrafici sicuramente, quindi va capito lo stato emotivo di Hamsik. Il presidente De Laurentiis non scende a compromessi con nessuno, figuriamoci se accetta la volubilità degli altri. E' abituato a dettare le proprie regole e a mantenere i patti presi. Come vivono i dirigenti questa storia? Dipenderà tutto dall’intelligenza di Hamsik, era andato via fino a 24 ore fa".