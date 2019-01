La Gazzetta dello Sport svela la possibile trattativa tra il Napoli ed il PSV per Lozano: "Il ragazzo è legato al club olandese da un contratto che scadrà nel 2023. Un primo contatto c’è già stato tra i dirigenti delle due società: la richiesta è stata di 35 milioni di euro. Al Psv Eindhoven è arrivato nel giugno 2017 per un investimento di 8 milioni di euro. Dal 2016, invece, viene convocato in nazionale con la quale ha sommato, fin qui, 34 presenze e 8 gol. L’ultimo, l’ha realizzato nella prima gara del Mondiale russo ed è servito per battere i campioni uscenti della Germania. E lo stesso Lozano è stato l’autore del gol che ha eliminato l’Inter, meno di un mese fa, dalla Champions. Il suo ruolo è quello di esterno sinistro di attacco, resterebbe da capire come potrebbe essere inserito nel 4-4-2 di Carlo Ancelotti"