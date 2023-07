Il Napoli è sulle tracce di Giovanni Lo Celso. Il centrocampista argentino è in uscita dal Tottenham e un anno dopo gli azzurri sono pronti a riaprire le trattative. Se inizialmente gli Spurs chiedevano esclusivamente una cessione immediata a titolo definitivo, oggi sono disposti a lasciar partire il calciatore ad altre condizioni. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il Tottenham apre al Napoli per un prestito ma con obbligo di riscatto