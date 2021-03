Non arrivano buone notizie dalle Nazionali, in particolar modo per il Napoli. Dries Mertens è sceso in campo con il suo Belgio per affrontare la Repubblica Ceca in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022. L'attaccante del Napoli è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 56 in seguito ad uno scontro che gli ha provocato dei problemi tra la spalla e la clavicola. Mertens è rimasto a terra e non è riuscito a proseguire.



Da capire ancora l'entità dell'infortunio ma in vista di questo impegnativo finale di stagione e con la delicatissima sfida contro la Juventus che andrà in scena tra 11 giorni questo può essere un colpo molto duro per Gattuso e il suo Napoli.