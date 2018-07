Il Napoli deve prendere una decisione su quale terzino destro acquistare. Ieri il 25enne franco-senegalese del Bordeaux, Youssouf Sabaly ha effettuato le visite mediche a Milano per verificare le condizioni del ginocchio infortunato al Mondiale. Già trovato l'accordo per 15 milioni di euro, ma il club partenopeo non ha ancora scelto tra lui e il colombiano Santiago Arias del PSV Eindhoven, entrato nel mirino dell'Atletico Madrid per il dopo Vrsaljko, destinato all'Inter.



Arias è extracomunitario e il suo arrivo escluderebbe quello del portiere messicano Guillermo Ochoa (Standard Liegi): la pista alternativa porta a Bardi del Frosinone. L'agente Mario Giuffredi segue il portiere livornese della neopromossa laziale ed è pronto ad aprire una trattativa col ds Giuntoli, col quale sta portando avanti il prolungamento del contratto al 2023 di un altro suo assistito: il terzino albanese Hysaj. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, col Napoli e soprattutto col presidente De Laurentiis andrà pattuita la strategia sulla clausola perché il club azzurro potrebbe anche non concedere più ai propri tesserati una possibilità di rescissione.