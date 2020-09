In casa Napoli c'è qualche cessione ancora da fare. Nel frattempo salutano due giovani. Si tratta di Lorenzo Sgarbi e Alessandro Zanoli, che andranno a giocare in Serie C con la maglia del Legnago Salus. Questo il comunicato da parte del loro nuovo club:



"F.C. Legnago Salus Srl comunica di aver raggiunto un accordo con la società SSC Napoli per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Lorenzo Sgarbi e Alessandro Zanoli.

Attaccante è Sgarbi, classe 2001, reduce dall’esperienza con la Primavera partenopea, dopo gli anni nel Settore Giovanile del Sudtirol (e, prima ancora, in quello della Virtus Bolzano).

Zanoli è invece un difensore, impiegabile sia al centro del reparto arretrato, sia come terzino destro. Classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Carpi, anche lui ha giocato nell’ultima stagione con l’Under-19 azzurra".