Secondo Il Mattino che analizza il ko con il Cagliari: "Il Napoli più brutto di quest'inizio stagione, stavolta il turnover non paga con gli otto cambi iniziali del tecnico azzurro e si blocca l'attacco: nessun gol e primo ko stagionale al San Paolo. Primo tempo molto negativo, un po' meglio la ripresa con qualche palla gol non concretizzata per un soffio e anche per un pizzico di sfortuna e poi l'incredibile beffa finale con il Cagliari che affonda in ripartenza la difesa del Napoli nell'unica volta, in cui si affaccia con decisione verso la porta di Meret, dopo una partita totalmente difensiva.