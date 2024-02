Napoli, arriva l'ok di De Laurentiis: Gaetano al Cagliari, i dettagli

GA e FG

Gianluca Gaetano è pronto a salutare il Napoli. Il centrocampista classe 2000 in questi anni non è mai riuscito ad avere lo spazio desiderato, eccetto nell'ultimissimo periodo, quando una grossa emergenza in mediana ha colpito gli azzurri. Ora però è tempo di andare a giocare e in queste ultime ore di mercato dovrebbe arrivare l'ufficialità del suo passaggio in prestito al Cagliari, salvo sorprese. Inizialmente De Laurentiis aveva bloccato il suo trasferimento ma sia le richieste del suo agente, Mario Giuffredi, che il via libera di Mazzarri, hanno convinto il presidente.



A CAGLIARI - Sulle tracce di Gaetano c'è stato a lungo l'Empoli, ma alla fine il passaggio in Toscana non si è mai concretizzato. Si era presentata anche l'occasione spagnola, con il Granada che aveva accelerato per portarlo in Liga. Lo stesso Gaetano aveva aperto a quest'ultima idea ma ecco arrivare il sorpasso del Cagliari. Il centrocampista classe 2000 ora ha scelto la destinazione sarda, pronto ad andare in prestito oneroso da 200mila euro per 6 mesi a disposizione di mister Claudio Ranieri. Sarà la prima vera occasione per Gianluca Gaetano per mettersi in mostra in Serie A, dato che la continuità ce l'ha avuta a Cremona nella stagione 2021/22.