Ora è anche ufficiale un nuovo innesto per il Napoli: arriva Nosa Edward Obaretin, difensore ex Milan classe 2003. Il giocatore è italiano ma di origini nigeriane, è alto 189 cm e ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Cesena per poi passare al Milan dove tra U17 e primavera ha giocato 70 gare e segnato 3 gol. Arriva a titolo definitivo, il contratto è stato depositato in Lega.